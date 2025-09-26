В кузбасской столице произошла страшная авария с мотоциклистом

В кузбасской столице произошла страшная авария, обернувшаяся трагедией. Стражи порядка разбираются в обстоятельствах.

В пятницу, 26 сентября, на окраине Кемерова – на шоссе Егорова, напротив заправки около Стройгородка – произошло ДТП с мотоциклистом, сообщил сайту VSE42.Ru очевидец.

– Тут смертельное ДТП, мотоциклист. Лежит тело без головы и шлем, – сказал собеседник.

На момент подготовки публикации в этом месте наблюдается дорожный затор.

В экстренных службах региона редакции подтвердили факт аварии с мотоциклистом, но подробности пока не раскрываются.

Стражи порядка разбираются в ситуации, официальная информация будет опубликована позже.