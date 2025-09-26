В Башкирии перевернулся автобус со школьниками. Есть пострадавшие, сообщает UFA1.RU.

© Lenta.ru

Как пишет издание, водитель вез учащихся давлекановского лицея-интерната домой. В районе села Казангулово автобус вылетел в кювет. В салоне находились водитель, сопровождающий и трое ребят.

По предварительным данным, взрослые отказались от госпитализации, а детей с различными травмами доставили в больницу.

По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.

Ранее в Хабаровском крае из-за неисправных тормозов перевернулся школьный автобус. В ДТП пострадали 22 человека.