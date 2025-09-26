Водитель опрокинул автокран в Сарапульском районе

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе пьяный водитель во время поездки допустил опрокидывание автокрана. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

ДТП произошло в вечернее время на дороге Костино-Камбарка-Малые Камыши. На месте автоинспекторы нашли за рулём автокрана 43-летнего пьяного ижевчанина. Его задержали.

Позднее сотрудники ДПС установили, что ранее водителя лишили прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК России («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость») и составлено 3 административных протокола.