В Москве массовое ДТП парализовало дороги

На северо-Востоке Москвы автомобильная авария затруднила движение транспорта.

Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Проспекте Мира (в районе дома 211к2) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, в настоящее время движение автомобилей в районе аварии затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого сообщалось, что на юго-востоке Москвы произошла авария с участием каршеринга и легкового автомобиля. На опубликованном в сети видео заметно, как медики спасаются пострадавших в результате ДТП людей. На месте работают инспекторы ДПС и полиция, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На записи также видно, что автомобили получили серьезные повреждения: у машин полностью разбиты бамперы, смяты кузова и выбиты стекла.