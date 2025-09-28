Пассажирский поезд столкнулся с авто в российском регионе

В Дагестане пассажирский поезд столкнулся с автомобилем
Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом в Карабудахкентском районе Дагестана на железнодорожном переезде станции Манас Северо-Кавказской железной дороги.
Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, на данный момент проводится проверка. Уточняется, что поезд следовал по маршруту Москва — Дербент.
Официальной информации о погибших и пострадавших пока нет.
