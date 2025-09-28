Пассажирский поезд столкнулся с авто в российском регионе

Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом в Карабудахкентском районе Дагестана на железнодорожном переезде станции Манас Северо-Кавказской железной дороги.

Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, на данный момент проводится проверка. Уточняется, что поезд следовал по маршруту Москва — Дербент.

Официальной информации о погибших и пострадавших пока нет.

Ранее на Ленинградском шоссе на севере Москвы произошло ДТП с участием трёх иномарок, в результате чего один человек погиб.