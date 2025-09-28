Электросамокатчик сбил беременную женщину на Ленинском проспекте у д. 2.

Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

«27 сентября около 13:00 на Ленинском проспекте у д. 2 неизвестный гражданин, управляя прокатным электросамокатом, двигался по тротуару и совершил наезд на беременную женщину, после чего покинул место происшествия. В результате наезда пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

Сотрудниками Госавтоинспекции по факту причинения гражданке телесных повреждений проводится проверка, устанавливается личность гражданина, управлявшего самокатом, а так же обстоятельства произошедшего.