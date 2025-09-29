Под Калининградом школьный автобус врезался в дерево

В районе поселка Лесное Неманского округа водитель школьного автобуса съехал с дороги в кювет и врезался в придорожное дерево.

Об происшествии сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области. На фото, предоставленных ведомством, видно, что передняя правая часть автобуса сильно пострадала. Отсутствует одно лобовое стекло.

По официальной версии, водитель съехал с дороги на обочину и угодил в придорожное дерево. Двое учеников, находившихся в транспортном средстве, получили травмы.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.