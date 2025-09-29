На Привокзальной площади Ростова автобус сбил мужчину

Ростовская область, 29 сентября 2025, DON24.RU. Автобус совершил наезд на пешехода в Ростове, мужчина скончался на месте от полученных травм. Инцидент произошел в понедельник утром, около 08:00, на Привокзальной площади. Об этом корреспонденту телеканала «ДОН 24» сообщил собственный источник.

По предварительным данным, водитель автобуса применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не смог.

«Неравнодушные горожане подбежали к мужчине и вызвали скорую. Но прибывшим на место происшествия медикам оставалось только констатировать смерть. По словам очевидцев, погибшему мужчине было около 55 лет», – пишет источник.

Обстоятельства случившегося выясняются.

