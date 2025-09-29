На ямальской трассе «Газель» протаранила легковушку и перевернулась

Дорожно-транспортное происшествие с участием «Газели» и легковушки произошло на ямальской трассе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции округа.

Авария случилась в 06:50 29 сентября на 432-м километре автодороги Сургут — Салехард. Водитель «Газели» не учел метеорологические условия и протаранил легковой автомобиль Volvo.

В результате инцидента водитель «Газели» получил травмы. После осмотра врачами его отпустили домой.

— Проводится проверка, — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось о ДТП на трассе Новый Уренгой — Ямбург, где грузовик сбил пешехода.

