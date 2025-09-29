В Великобритании лихач разнес дом

В городе Рочдейл (Великобритания) 30-летний мужчина разнес здание закусочной, скрываясь от полицейских на автомобиле. Об этом сообщает газета Metro.

© Газета.Ru

«Около 3:50 утра 28 сентября мы отреагировали на сообщения о продолжающихся беспорядках на Уолмерсли-роуд в Бери. По прибытии полиции автомобиль скрылся, после чего началась погоня с применением специальной тактики. Подозреваемый двигался в направлении Хейвуда, где столкнулся со зданием на Бридж-стрит», – сообщает Полиция Большого Манчестера.

По сообщению СМИ, после столкновения автомобиля с закусочной, фасад здания был полностью разрушен. Все жители дома были эвакуированы, так как он признан аварийным. Для расчистки завалов были привлечены специалисты с соответствующей техникой.

Как отмечается, водитель арестован по подозрению в несоблюдении требования представителя власти, в опасном вождении, и угрозах жизням. После задержания его доставили в больницу с травмой руки. Также представители городского совета начали коммунальное расследование относительно безопасности дальнейшей эксплуатации поврежденного здания.

Ранее в Великобритании во время уличных беспорядков подросток изнасиловал несколько женщин.