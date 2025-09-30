В Хабаровском крае произошло два ДТП с большегрузами за ночь

Три человека погибли в двух лобовых ДТП с фурами за ночь на федеральной трассе А-370 "Уссури".

© Российская Газета

В Вяземском районе на 119-м километре трассы водитель Suzuki Alto выехал на встречную полосу и столкнулся с автопоездом. В результате аварии он скончался на месте до прибытия скорой помощи. Личность погибшего устанавливается, сообщает пресс-служба отдела МВД по Вяземскому району.

Второе ДТП произошло на 79-м километре автодороги А-370 "Уссури" в районе имени Лазо. Тягач MAN при повороте налево не пропустил автомобиль Toyota Celica, который двигался со встречного направления.

В результате лобового столкновения погибли два пассажира иномарки 17 и 19 лет. 19-летнего водителя с травмами доставили в больницу.