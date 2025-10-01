В Самаре грузовик с глиной устроил массовое ДТП

33-летний мужчина на фуре Shacman SX325, груженной глиной, двигался по Красноглинскому шоссе и в районе дома № 17 врезался в стоящий на дороге "Луидор" под управлением 43-летнего водителя, который отбросило на попутный Daewoo Matiz, а после этого - на бетонный колодец. Водитель "Луидора" госпитализирован, 35-летней женщине-пассажиру малолитражки оказана медпомощь на месте.

В Куйбышевском районе 57-летняя женщина ехала по Новокуйбышевскому шоссе со стороны ул. Тамбовской в направлении Саратовского переулка и при повороте налево врезалась в Daewoo Nexia, которой управлял 44-летний мужчина. В аварии пострадали два пассажира Daewoo - 34-летняя женщина и 10-летний мальчик.

В Тольятти 71-летний мужчина на LADA Granta двигался по ул. Дзержинского и при повороте на пр. Степана Разина сбил 45-летнего водителя электросамоката, который пересекал дорогу по зебре не спешившись. Пострадавшему назначили амбулаторное лечение.

А в Сергиевском районе не трассе столкнулись два грузовика.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 10 ДТП, в которых пострадали 11 человек. Инспекторы выявили 454 нарушения ПДД, в том числе 10 случаев неправильной перевозки детей и 23 факта нетрезвого вождения.