На загородной трассе в Чувашии ВАЗ-2107 врезался в трактор

В пресс-службе Госавтоинспекции Чувашии сообщили, что на 104-м километре автотрассы «Калинино — Батырево — Яльчики» 29 сентября в 16:40 произошло ДТП с участием отечественного автомобиля ВАЗ-2107 и трактора. Водитель легкового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию, врезавшись в трактор.

Водитель ВАЗа был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, а его автомобиль получил серьезные повреждения. В ГАИ отметили, что все обстоятельства произошедшего еще предстоит установить. Вскоре после аварии инспекторы осмотрели место ДТП, а также опросили свидетелей.

Ранее сообщалось, что за прошлую неделю сотрудники скорой помощи Чувашии выезжали на 26 мест ДТП.

Недавно власти Чувашии сообщили о завершении ремонта железнодорожного переезда в Чебоксарах.