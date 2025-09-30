В Москве на МКАД мешки с цементом выпали из проезжающей фуры. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«МКАД 20 км», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как из проезжающего большегруза, который предварительно выполнял опасные маневры на проезжей части, выпадают мешки с цементом.

До этого сообщалось, что на 47 км Старосимферопольского шоссе в Подольске иномарка сбила пенсионерку. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина переходит дорогу по пешеходному переходу, в этот момент ее сбивает автомобиль. От удара пенсионерка подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть.

Инцидент произошел 30 сентября. Водитель Mitsubishi ехал на зеленый, когда перед ним появилась 69-летняя женщина. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Кроме того, в Новосибирске Mercedes с людьми на большой скорости врезался в столб.

Ранее в Татарстане Lada Niva с людьми попала в жесткую аварию.