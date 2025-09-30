В Пензе на пешеходном переходе Audi 80 сбила девочку

В Сети появилось видео момента ДТП с 12-летней девочкой на улице Суворова. Утром 30 сентября на пешеходном переходе ее сбила иномарка.

© penzainform.ru

На опубликованных кадрах видно, как школьница идет по зебре напротив дома № 141, в то время как по дороге едут машины. Один из автомобилей сбивает девочку, от сильного удара ее подбрасывает в воздух.

Как сообщили ранее в ГАИ, на ребенка наехал 58-летний водитель Audi 80.

Пострадавшую госпитализировали.