На трассе «Байкал» Honda Insight потеряла управление и перевернулась

Вчера на федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Черновском округе водитель автомобиля Honda Insight потеряла управление, съехала с проезжей части и перевернулась. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

В аварии пострадал ребенок-пассажир 2023 года рождения, который не был госпитализирован.

Водитель была пристегнута ремнем безопасности, а ребенок находился в детском автокресле.

