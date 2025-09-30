Под Оренбургом машина съехала в кювет и загорелась

Происшествие случилось ночью на 49-м км дороги «Каменноозерное – Медногорск», неподалеку от поселка Сияльтугай.

© ProOren

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, 40-летняя женщина за рулем «Киа Рио» не справилась с управлением, из-за чего машина съехала в кювет, перевернулась и загорелась.

К счастью, водитель успела покинуть салон до того, как пламя охватило автомобиль. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

В минувшие выходные в Оренбуржье произошло смертельное ДТП. На трассе «Оренбург-Орск» столкнулись лоб в лоб две иномарки. Погиб один человек, четверо пострадали.