Появились подробности ДТП с участием дочери криминального авторитета

Дочь Сергея Цапка двигалась на машине со скоростью 136 км/ч по дороге, где разрешенная скорость составляет 60 км/ч. Автомобиль совершил столкновение с частной постройкой, расположенной в Ростовской области, сообщает SHOT.

© Соцсети

Информация о том, что девушка попала в ДТП, появилась сегодня ранее в ряде Telegram-каналов. Отмечалось, инцидент произошел под Таганрогом.

Как выяснилось, Анастасия находилась в состоянии алкогольного опьянения в момент дорожно-транспортного происшествия. По этому факту был составлен протокол, и ей грозит лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет, пишет SHOT.

Отмечается, что 25-летняя Анастасия известна своей любовью к быстрой езде. За последние три года она накопила чуть менее 170 штрафов, общая сумма которых превышает 200 тысяч рублей. Большинство из этих штрафов были выписаны за превышение скорости. Девушка также сталкивалась со штрафом за превышение уровня шума, производимого автомобилем.

Четыре года назад Анастасия изменила свою фамилию Цапок на фамилию матери — Оделин Феррер. Когда девушка достигла совершеннолетия, ей подарили Mercedes-Benz. Она много путешествует и отдыхает на престижных заграничных курортах, особенно любит Дубай и Канарские острова. За границей она останавливается только в элитных отелях.