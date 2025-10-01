В Краснодаре в движущейся Toyota взорвался газовый балон

В Краснодаре иномарка с людьми в салоне взорвалась на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

© Газета.Ru

«Момент взрыва газового баллона в движущейся по трассе Toyota попал на видео. Огненное ДТП в Краснодаре», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как черная машина взрыва в момент движения, пламя полностью охватывает салон. По словам очевидцев, водитель и пассажир выбрались из горящей иномарки самостоятельно.

До этого сообщалось, что на видео сняли момент второго взрыва Toyota. На опубликованных в сети кадрах видно, как взрывается горящий транспорт, в этот момент люди разбегаются.

По данным Telegram-канала Shot, инцидент произошел на Ростовском шоссе. Предварительно, взорвался газовый баллон в автомобиле.

Кроме того, в Алтайском крае на видео попало жесткое ДТП с байкером.

Ранее в Гонконге автобусу с людьми в салоне оторвало крышу в момент ДТП.