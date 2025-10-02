ДТП в Казани парализовало движение трамвая

В аварии участвовали трамвай и несколько автомобилей

© Реальное время

Движение трамвайного маршрута №4 остановлено из-за ДТП. Об этом сообщается в телеграм-канале МУП Метроэлектротранс.

Происшествие произошло 2 октября на улице Сибирский тракт, 32. В аварии участвовали трамвай и несколько автомобилей. На место аварии вызваны сотрудники ГАИ.

— Приносим извинения за доставленные неудобства и просим заранее планировать свой маршрут, — сообщило предприятие.

Ранее движение трамваев №1 и 6 в Казани остановили из-за припаркованного автомобиля.