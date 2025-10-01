Пассажирский автобус попал в ДТП в Воронеже

В Воронеже полиция изучает обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором пострадали шесть человек.

Авария случилась во вторник, 30 сентября, в обеденное время. По предварительной версии, возле дома № 39/5 на улице Волгоградская пожилой водитель маршрутки "ПАЗ Вектор", двигаясь со стороны улицы Туполева в сторону улицы Димитрова, нарушил правила расположения машины на дороге и врезался в стоящий автомобиль Ford Transit.

Шесть пассажиров автобуса, включая одного ребенка, пострадали и были доставлены в больницу.