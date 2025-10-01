В Омске при столкновении двух машин пострадала 6-летняя девочка

Сегодня, 1 октября, в 9 часов произошло ДТП с пострадавшей девочкой.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Киа» в районе пересечения улиц Бухгольца и Учебная не предоставил преимущество и врезался в «Сузуки».

В результате ДТП 6-летней пассажирке одной из машин потребовалась медицинская помощь.

По факту аварии полицейские проводят дальнейшую проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, сообщает пресс-служба омской Госавтоинспекции.