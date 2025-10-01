В Волгограде «Лада Гранта» совершила наезд на пешехода

ДТП случилось в Дзержинском районе 30 сентября.

По предварительной информации, 30 сентября в 9 часов 59 минут водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта» совершил наезд на пешехода. Женщина в это время переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора около дома № 83 на проспекте Жукова.

В результате дорожного инцидента пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Она была доставлена в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.