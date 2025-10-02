В центре Волгограда мотоциклист без прав столкнулся с легковушкой

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Центральном районе.

Согласно предварительным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, 1 октября в 11.50 напротив дома № 1 на площади Павших Борцов произошло столкновение автомобиля Changan и мотоцикла Sharmax. Правоохранители выяснили, что за рулем двухколесного транспортного средства находился водитель, не имеющий права управления.

С места происшествия пострадавшего мотоциклиста доставили в медицинское учреждение.

