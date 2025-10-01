Мотоциклист попал под грузовик в Нижегородской области

© В городе N

ДТП со смертельным исходом случилось на трассе М-7 в Лысковском округе около 13:00 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

По предварительным данным, на 520-м км автодороги грузовой автомобиль Iveco под управлением 60-летнего водителя притормозил на проезжей части из-за того, что у него закончилось топливо. В этот момент в него влетел 36-летний мотоциклист за рулем Honda.

Водитель двухколесного транспорта погиб на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Обстоятельства аварии уточняются.

