Автомобиль загорелся на внешней стороне 107-го километра МКАД

Автомобиль загорелся на 107-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Об этом в среду, 1 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По словам представителей ведомства, движение в районе ДТП затруднено на один километр. Городские оперативные службы прибыли на место случившегося. Обстоятельства аварии и данные о пострадавших уточняются.

— Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Утром грузовик влетел в легковой автомобиль на 37-м километре трассы М-2 «Крым» возле подмосковного Подольска. В результате ДТП пострадали три человека — пассажиры машины отечественного производства.

Ранее на 108-м километре автодороги Москва — Дмитров — Дубна произошло ДТП с участием двух легковушек. В этой аварии пострадали люди, ехавшие в машине марки «Пежо».