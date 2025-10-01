Под Москвой водитель Lexus протаранил территорию детского сада

В подмосковных Химках водитель Lexus протаранил территорию детского сада. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области.

По данным ведомства, водитель не справился с управлением и совершил наезд на ограждение территории дошкольного учреждения. Предварительно, мужчина находился за рулем в состоянии опьянения.

В результате ДТП никто не пострадал. В отношении водителя составили протокол по признакам административного правонарушения, предусмотренного статьей об управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

