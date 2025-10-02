В Калуге Lada протаранила памятник Пушкину

Минувшей ночью Lada протаранила памятник Пушкину в скверике у Каменного моста в Калуге. Сам памятник не пострадал — только облицовка площадки, на которой он установлен.

© Калуга 24

Машина получила незначительные повреждения. Водитель с места ДТП скрылся, оставив ключи в замке зажигания, а дверь открытой. Видимо, потом он скажет, что сбежал, потому что был в шоковом состоянии — как водитель BMW, который в ноябре прошлого года на огромной скорости влетел на площадь Победы и врезался в фонтан.