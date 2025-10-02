В Мытищах от грузовика оторвалось колесо, которое попало в девушку

Девушку подбросило вверх после удара отлетевшего от грузовика колеса в Мытищах. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Удар был таким сильным, что её подбросило вверх. Очевидцы вызвали скорую и полицию. <...> Водитель грузовика после аварии был на месте. Все обстоятельства выясняются», — сообщает канал.

Отмечается, что девушка была не замужем, детей нет. Работала в инжиниринговой компании по оказанию услуг монтажа, ремонта и обслуживания инженерных сетей.

О том, что в Мытищах отлетевшее от грузовика колесо ударило женщину, стало известно 2 октября 2025 года.

«32‑летняя Мария Л. шла вдоль Ярославского шоссе, когда у проезжавшего грузовика оторвало колесо — оно попало ей в голову», — говорится в сообщении.

По информации канала, травмы, которые получила женщина, оказались несовместимыми с жизнью.

