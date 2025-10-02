В Тольятти Nissan Juke вылетел на главную дорогу и врезался в "Калину"

44-летний автолюбитель на Nissan Juke двигался по второстепенной дороге и при выезде на главную в районе дома № 35 врезался в LADA Kalina с 79-летним водителем за рулем. Медики осмотрели пенсионера и назначили ему амбулаторное лечение, а его 78-летнюю пассажирку госпитализировали.

В Самаре 21-летний водитель на Peugeot 406 на перекрестке улиц Свободы и Ново-Вокзальной влетел в Skoda Octavia, за рулем которой был 37-летний мужчина. После этого "Пежо" отбросило в пешеходное ограждение. Автолюбителя из французской иномарки доставили в больницу.

А в Сызранском районе на трассе столкнулись две фуры.

Всего за прошедшие сутки в Самарской области произошло 8 ДТП, в которых пострадали 10 человек. Инспекторы выявили 614 нарушений ПДД, в том числе 14 случаев неправильной перевозки детей и 24 факта нетрезвого вождения.

Также на днях жителя Балаково в Саратовской области осудили за смертельную аварию. Во дворе дома автомобилист на Ford Fusion на скорости сдавал назад и сбил 5-летнюю девочку.