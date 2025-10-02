В Астрахани «Газель» после ДТП влетела в толпу

Грузовая «Газель» после столкновения с автомобилем на пересечении улиц Николая Островского и Кирова в Астрахани влетела в толу людей, стоявших на краю проезжей части у пешеходного перехода. Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства внутренних дел России.

© Вечерняя Москва

По словам представителей ведомства, около 10:30 по московскому времени LADA Granta не предоставила преимущество малолитражке, что и стало причиной аварии. После удара «ГАЗель» отбросило в сторону — порядка шести прохожих оказались под колесами автомобиля.

— На данный момент на месте уже работают сотрудники ГИБДД. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, — передает портал Astrakhan.su.

Другой случай произошел 17 сентября, когда на Муринской дороге рядом с жилым комплексом «Цветной город» в Ленинградской области автомобиль после ДТП не остановился и вылетел на тротуар, где в тот момент находились прохожие.