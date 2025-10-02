В Забайкалье автобус наехал на животное, после чего столкнулся с «УАЗ»

Утром 1 октября на 136 км региональной автодороги «Могойтуй-Сретенск-Олочи» водитель автобуса «Истан» наехал на животное, после чего столкнулся с автомобилем «УАЗ». Об этом сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

© Zab.ru

В результате ДТП за медицинской помощью обратились водитель и пятеро пассажиров «Истана».

Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия.

