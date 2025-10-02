Скорая помощь перевернулась после столкновения с автобусом в Москве

Карета скорой помощи опрокинулась в результате столкновения с автобусом на северо-западе столицы. Авария произошла на пересечении Митинской улицы и Пятницкого шоссе.

Об этом в четверг, 2 октября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Авария произошла на пересечении Митинской улицы и Пятницкого шоссе. От удара машина скорой помощи перевернулась на бок, — передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В результате этого ДТП пострадали три человека.

В Москве в ДТП с машиной скорой помощи и автомобилем пострадали два фельдшера

До этого авария с участием кареты скорой помощи произошла на перекрестке Новоясеневского проспекта и Тарусской улицы в столице. Автомобиль врезался в иномарку. В результате столкновения машина скорой помощи опрокинулась на бок. В этом ДТП пострадали три человека: двоих медиков доставили в больницу, а водитель кареты отказался от госпитализации.