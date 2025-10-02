Скорая помощь перевернулась после столкновения с автобусом в Москве
Карета скорой помощи опрокинулась в результате столкновения с автобусом на северо-западе столицы. Авария произошла на пересечении Митинской улицы и Пятницкого шоссе.
Об этом в четверг, 2 октября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
— Авария произошла на пересечении Митинской улицы и Пятницкого шоссе. От удара машина скорой помощи перевернулась на бок, — передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
В результате этого ДТП пострадали три человека.
До этого авария с участием кареты скорой помощи произошла на перекрестке Новоясеневского проспекта и Тарусской улицы в столице. Автомобиль врезался в иномарку. В результате столкновения машина скорой помощи опрокинулась на бок. В этом ДТП пострадали три человека: двоих медиков доставили в больницу, а водитель кареты отказался от госпитализации.