В Оренбурге иномарка врезалась в ЛЭП

В Оренбурге в аварии пострадали малолетние дети и их мать. Женщина не справилась с управлением.

ДТП произошло 2 октября на улице Мусы Джалиля. Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что 39-летняя женщина-водитель автомобиля Хендай ехала в сторону СНТ «Разлив». Она не справилась с управлением и врезалась в опору ЛЭП.

В результате ДТП водитель и её двое малолетних детей, 2018 и 2025 годов рождения, доставлены в медицинское учреждение.