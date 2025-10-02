Таксист сбил сотрудника паркинга в Шереметьево

В конце сентября в Шереметьево произошел серьезный инцидент. На выезде с парковки у терминала В водитель такси на Kia Optima с номерами Таджикистана намеренно сбил сотрудника службы безопасности и скрылся, протаранив на пути два шлагбаума. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Уточняется, конфликт начался с того, что водитель отказался платить за парковку. После спора с работником он резко разогнался и наехал на него, а затем, не останавливаясь, снес дорогостоящие шлагбаумы и уехал с территории аэропорта. Пострадавшему сотруднику сразу же была оказана медицинская помощь. Состояние мужчины стабильное, угрозы для жизни нет.

Нарушителя задержали в тот же день благодаря записям с камер видеонаблюдения, которые в круглосуточном режиме работают по всей территории аэропорта. Суд арестовал подозреваемого. Выяснилось, что у гражданина уже были ранее зафиксированные нарушения правил на территории Шереметьево.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В аэропорту заверили, что полностью контролируют ситуацию и принимают все меры для обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников.