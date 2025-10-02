На трассе Сургут — Нижневартовск случилось ДТП с большегрузом

На трассе Сургут — Нижневартовск случилось ДТП в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Югры.

Установлено, что 1 октября в районе 18:40 часов на 46-м километре автодороги Сургут — Нижневартовск 73-летний водитель Nissan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом, за рулём которого был 42-летний мужчина.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте. В обстоятельствах аварии разбираются автоинспекторы.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в жуткой аварии с большегрузом под Тюменью. Трагедия произошла на трассе Тюмень — Омск в Ишимском районе.

