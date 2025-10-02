«Переключался неожиданно»: странность заметили на видео ДТП в Астрахани

В Астрахани «Газель» протаранила стоящую на тротуаре толпу людей. Видео с моментом ДТП распространилось в соцсетях, и внимание пользователей привлекла ситуация со светофором на перекрестке, пишет «Царьград».

ДТП в Астрахани произошло сегодня утром на перекрестке улиц Николая Островского и Кирова. «Газель», стремясь избежать столкновения с «Ладой Грантой», вылетала на тротуар, где в ожидании зеленого света светофора скопились люди.

«Видеоролик с моментом аварии быстро разошелся в соцсетях. Рассматривая шокирующие кадры, внимательные зрители обратили внимание на странное обстоятельство: «Светофор переключался неожиданно»», — отмечается в статье.

При этом интернет-пользователи из Астрахани пожаловались, что светофор на этом перекрестке регулярно «чудит».

«На записи момента происшествия видно, что один из факторов, спровоцировавших аварию - отсутствие дополнительной секции на светофоре. Водители, поворачивающие на Кубанскую, из-за этого не видят, в какой момент у встречного движения загорается разрешающий сигнал светофора, что приводит к авариям», — написало астраханское издание «Арбуз».

По предварительным данным УМВД по региону, пострадавших в результате аварии не было. Одну из девушек осмотрели на месте, от медицинской помощи она отказалась, пишет «Блокнот Астрахань».

