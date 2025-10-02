Автобус переехал человека на дороге, которого уже сбили

В Приморском крае пассажирский автобус переехал человека, который незадолго до этого попал в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

© Газета.Ru

«Трагедия произошла в Артеме на Кубанской вечером. «Пазик» с людьми в салоне двигался со стороны поселка Заводского в направлении Суражевки, неожиданно наехал на лежащего. Оказалось, что ранее какой-то водила влетел в пешехода и скрылся», — говорится в публикации.

В результате серьезных травм мужчина не выжил. Полиция ищет виновника ДТП.

До этого сообщалось, что в Новой Москве байкер на большой скорости врезался в автобус. Авария произошла 27 сентября в Троицке. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости врезается в автобус, от удара человек отлетает на пешеходный переход. По словам местных жителей, байкер получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее на северо-западе Москвы перевернулась скорая с пациентом и медиками.