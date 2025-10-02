В Удмуртии водитель «Газели» врезался в грузовик

В Увинском районе Удмуртии 1 октября 66-летний водитель «Газели» врезался во впереди идущий грузовик. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

ДТП произошло около 05:45 на трассе «Ижевск—Ува». Водитель не соблюдал безопасную дистанцию до едущего впереди автомобиля «МАЗ» под управлением 60-летнего, в результате чего врезался в полуприцеп.

В результате аварии водитель «Газели» получил множественные травмы и был госпитализирован. Водитель грузовика не пострадал.