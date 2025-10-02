На трассе Сургут — Салехард водитель грузовика сбил рабочего

На дороге Сургут — Салехард произошло смертельное ДТП с участием пешеходов. В результате наезда специализированного грузового транспорта один человек погиб, второй получил серьезные травмы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

© N24.ru

Инцидент произошел в ночь на 1 октября 2025 года на 1221-м километре трассы. По предварительной версии, водитель грузового автомобиля при маневрировании задним ходом не проконтролировал дорожную обстановку и совершил наезд на двух рабочих, находившихся в рабочей зоне.

Один из пострадавших от полученных травм скончался на месте происшествия. Второго рабочего с множественными травмами конечностей экстренно доставили в больницу. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы.

Ранее сообщалось, что потерявший управление самокатчик устроил ДТП в Салехарде.

.