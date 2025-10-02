На Алтае 12-летний мальчик случайно сбил сестру

Юный житель Турочака случайно сбил 9-летнюю сестру, сев за руль «Мазды»

Попытка двенадцатилетнего подростка помочь родителям с парковкой автомобиля в алтайском селе завершилась травмой его младшей сестры. Мальчик сел за руль без ведома взрослых, что привело к печальным последствиям.

В алтайском селе Турочак двенадцатилетний подросток, севший без спроса за руль родительской иномарки, совершил наезд на свою девятилетнюю сестру. Изначально юный водитель хотел лишь загнать автомобиль «Мазда 6» в гараж, чтобы помочь старшим. Однако его навыков оказалось недостаточно для управления машиной, что и стало причиной трагической случайности прямо на придомовой территории.

Первого октября, когда автомобиль стоял возле ограды с ключами в замке зажигания, а родители были заняты другими делами, мальчик, начав движение, не заметил 9-летнюю сестру, находившуюся внутри гаража. Подросток не справился с управлением и совершил наезд.

Пострадавшую с полученными травмами оперативно доставили в районную больницу. Медики осмотрели ребенка и оказали необходимую помощь.

Теперь материалы по данному происшествию переданы в подразделение по делам несовершеннолетних для оценки действий родителей по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей.