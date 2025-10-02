Автомобиль въехал в толпу людей в Останкинском районе Москвы. Об этом сообщило агентство городских новостей (АГН) «Москва» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Годовикова. По предварительной информации, пострадали как минимум три человека. Они находятся под автомобилем. Подробности случившегося уточняются.

В этот же день в Астрахани «Газель» протаранила толпу людей на тротуаре. Видео с моментом ДТП распространилось в соцсетях. На ролике можно заметить, что Lada Granta при повороте не уступила дорогу грузовику. После удара машина въехала в толпу людей, которые стояли возле пешеходного перехода на тротуаре. По данным СМИ, пострадали несколько человек. На месте аварии работают экстренные службы. Проводится проверка.

По словам местных жителей, на этом участке часто случаются ДТП из-за неудачного расположения светофора.

До этого в Долгопрудном иномарка на скорости влетела в остановку рядом с торговым центром «Город», где стояли люди. 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили черепно-мозговые травмы. Водитель иномарки жив, он пребывал в состоянии шока.