В Новосибирской области машина скорой помощи столкнулась с грузовиком. Об этом сообщает Новосибирск с огоньком».

ЧП произошло на участке автотрассы, название которой не приводится. Водитель скорой помощи не успел среагировать на затормозивший на перекрестке большегруз.

Пострадали два человека — фельдшер и 13-летний пациент. Данных о характере полученных ими травм нет.

Ранее в Москве перевернулся автомобиль скорой помощи. Это произошло на Кутузовском проспекте. Пострадали три человека — водитель, фельдшер и 73-летняя пациентка.