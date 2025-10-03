Под Оренбургом автобус сбил лежащего на дороге пешехода

В Кувандыке полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием пешехода на улице Гребенникова.

Предварительно установлено, что 45-летний водитель автобуса, двигаясь по ул. Гребенникова со стороны поселка Краснощеково, сбил лежавшего на краю проезжей части 50-летнего мужчину.

Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. В настоящее выяснено, что во время ДТП пешеход был нетрезвым. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.