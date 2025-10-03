Четыре иномарки столкнулись на мосту в Ноябрьске

На мосту-виадуке в Ноябрьске утром 3 октября за несколько минут произошло два дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Первое ДТП случилось около 07:30. По предварительной информации, водитель автомобиля «Митсубиси» не справился с управлением и совершил наезд на металлическую опору. Спустя две минуты, в 07:32, на том же участке дороги водитель автомобиля «Шкода» совершил столкновение с двумя иномарками — «Фольксваген» и «Тойота».

Обстоятельства второго инцидента в настоящее время устанавливаются. В обоих случаях обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.

Прежде сообщалось, что на трассе Сургут — Салехард водитель грузовика насмерть сбил рабочего.

.