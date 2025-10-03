Мотоциклист перевернулся на байке в Нижнем Новгороде

© vgoroden.ru

ДТП с участием мотоцикла случилось в ночь на 3 октября на улице Карла Маркса, 42А в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем мотоцикла Kawasaki не справился с управлением и перевернулся. В результате пассажир транспорта получил травмы. Его направили в больницу для оказания медицинской помощи.

Уточняется, что сам виновник аварии скрылся с места происшествия. Сейчас специалисты выясняют все детали инцидента.

