Водитель упавшего в Фонтанку авто стал фигурантом уголовного дела

Водителя, который стал причиной смертельного ДТП с падением автомобиля в Фонтанку, привлекли к уголовной ответственности. Речь идет о деле по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), говорится в официальном Telegram-канале ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В материале подчеркивается, что сегодня в 05:45 в Центральном районе шофер за рулем автомобиля «Порше Каенн», двигаясь по улице Чайковского, не справился с управлением и совершил наезд на ограждение набережной реки Фонтанки, с последующим падением в реку.

В результате происшествия водитель был доставлен в медицинское учреждение с признаками алкогольного опьянения и состоянием средней степени тяжести. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Подчеркивается, что пассажир автомобиля, неустановленная женщина, скончалась до прибытия скорой помощи. Также сообщается, что водителя задержали.

