В Ростове-на-Дону школьники попали под колеса автобуса

В Ростове-на-Дону пассажирский автобус сбил двух школьников. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Автобус № 85А сбил двоих школьников на пешеходном переходе в центре Ростова», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все причины произошедшего.

По информации канала, ДТП произошло в районе Красноармейской улице. В результате аварии пострадали два восьмилетних ребенка. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

До этого сообщалось, что в селе Мраково Республики Башкортостан несовершеннолетний мотоциклист столкнулся с иномаркой. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как байкер на скорости врезается в иномарку, перелетает через транспорт и падает на проезжую часть. По информации канала Mash Batash, медики доставили в больницу подростка с тяжелыми травмами.

Ранее в Гонконге автобусу с людьми в салоне оторвало крышу в момент ДТП.