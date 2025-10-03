В Петербурге BMW сбил женщину на переходе

В Центральном районе Санкт-Петербурга женщина попала под колеса BMW. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

© Газета.Ru

«На кадрах видно, как женщина переходит дорогу по пешеходному переходу на улице Марата, когда ее на скорости сбивает автомобиль BMW. От удара пострадавшая отлетает на несколько метров», — говорится в сообщении.

По информации канала, прибывшие медики госпитализировали 5-летнюю пострадавшую. В настоящее время женщина проходит лечение в Мариинской больнице.

До этого сообщалось, что на востоке Москвы автомобиль Kia сбил женщину, потерявшую равновесие.

«По предварительным данным на улице Преображенский вал в районе дома 26 водитель автомобиля «Киа» совершил наезд на женщину, которая упала на проезжую часть потеряв равновесие, находясь на остановке общественного транспорта, расположенной посередине проезжей части», — говорится в сообщении Госавтоинспекция Москвы.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Ранее в Ростове-на-Дону малолетние школьники попали под колеса автобуса.