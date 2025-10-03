В Самарской области водитель слетел в кювет и опрокинулся

Как сообщили в региональном ГУ МВД России и центре по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области, 3 октября в 12:50 43-летний мужчина на LADA Granta ехал по трассе в сторону села Кошки со стороны станции Погрузной. Однако во время движения он не справился с управлением, слетел в кювет и опрокинулся.

© СОВА

Известно, что в результате аварии погиб водитель.

На месте работали спасатели ПСЧ № 129 ПСО № 49.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в 63-м регионе на трассе "Гранта" протаранила попутный КамАЗ. От удара легковушке снесло всю правую сторону.

А 1 октября в Сызранском районе губернии столкнулись две фуры.